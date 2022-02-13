القيادي رضوان لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال يلعب بالنار في الشيخ جراح والمقاومة لن تقف مكتوفة الايدي

أكد القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام تصاعد جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس وخاصة أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح

وقال القيادي رضوان خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن " حركته ومعها كافة الفصائل الفلسطينية تنظر بخطورة إلى تصاعد جرائم الاحتلال وتتابع عن كثب كل ما يجري في حي الشيخ الجراح واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الاجرامية بحقهم"، محذراً الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الاجراءات الاعتداءات.

وأضاف:" على الاحتلال أن يعلم جيداً أن هذه الاعتداءات على أهلنا في القدس وأهالي الشيخ جراح، أنما هي صاعق تفجير عليه أن يتعظ من الاحداث السابقة وما قبل معركة سيف القدس"، مؤكداً أن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن قدسنا وأقصانا وأهلنا في الشيخ جراح.

وأوضح القيادي في حماس أن فصائل المقاومة في حالة متابعة مستمرة لهذه الاحداث الاجرامية وفي حالة تشاور لمواجهة العدوان واسناد أهلنا في حي الشيخ جراح، داعيا شعبنا في الضفة الغربية والقدس والـ48، لمساندة أهلنا في القدس والدفاع عنهم أمام قطعان المستوطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال بتصاعد اجراءاته يلعب في النار وسيود إلى نشوب تصعيد خطير في المنطقة، مطالباً جميع الوسطاء والمجتمع الدولي للتدخل للجم هذا العدوان على أهلنا في مدينة القدس.

ولفت رضوان إلى أن كل الخيارات ستبقى مفتوحة للدفاع عن المقدسات وأبناء شعبنا الفلسطيني، محملاً الاحتلال تداعيات كل جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني .