دعوات فلسطينية للتصدي لمسيرة المستوطنين في حي الشيخ جراح عند الـ4 عصرًا

وجه عدد من النشطاء و المواطنين للتصدي لمسيرة المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، و المزمع تنظيمها عند الساعة الرابعة عصراً اليوم الأحد.

و كان عضو الكنيست من الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير دعا المستوطنين إلى القدوم اليوم الساعة 16:00 إلى حي الشيـخ جـراح في القدس (شارع 6) بدعوى "دعم السكان اليهود".

و من جهة أخرى، دعا أهالي بلدة جبل المكبر لأداء صلاة المغرب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

و اعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 13/2/2022، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وعادةً ما يقتحم المستوطنون وسط حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، أرض عائلة سالم في الحي الغربي من الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.