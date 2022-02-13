كلوب: التجديد لصلاح؟ انظروا لميسي ورونالدو

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن أمله في التوصل قريبا لتسوية بشأن العقد الجديد للهداف المصري الدولي محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلوا إلى قمة مستواهم "في منتصف الثلاثينيات".

وينتهي عقد صلاح، الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو/حزيران المقبل، مع ليفربول، بعد 18 شهرا ، وسط محادثات جارية بشأن العقد الجديد.

وأعرب قائد المنتخب المصري عن رغبته في البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه طلب عبر ممثليه الحصول على 300 ألف جنيه إسترليني (407 آلاف دولار) أسبوعيا، لتجديد عقده.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، بشأن التجديد لنجمه المصري وهو على مشارف الثلاثين من العمر "قبل عام أو اثنين كان أول 3 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا عن صلاح، في سن 34 أو أكبر".

وأضاف "ليفاندوفسكي في الثالثة والثلاثين، ثم ميسي ورونالدو في الرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وإذا حالفك الحظ في خوض مسيرتك دون أن تتعرض لإصابات بالغة، سيكون بإمكانك اللعب لفترة أطول".

وأشار كلوب "الذروة لا تحدث في منتصف العشرينيات، الأفضلية القصوى تكون في أوائل الثلاثينيات ومنتصف الثلاثينيات، حيث يمكن للاعب أن يرى الأمور من منظور صحيح، نظرا لما تعلمه خلال مسيرته".

وأردف بالقول "بإمكانه استغلال ذلك في أن يصبح أفضل مما كان عليه قبل بضعة أعوام، لا يوجد سقف للعمر".



واختتم: "الأمر مختلف بالنسبة للأندية، إن مسؤولي الأندية يعتقدون أنهم لن يوقعوا مع لاعب يبلغ من العمر 33 عامًا، لأنهم لن يستطيعوا بيعه، لكن إذا كان اللاعب موجودًا بالفعل مع الفريق، من الرائع أن يستمر، لأن لديه الخبرة والرغبة و الجودة".