"مهجة القدس": الأسير المجاهد عنان نجيب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد عنان عيسى حسن نجيب (48 عامًا) من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 8 شهور.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 09/06/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عنان نجيب ولد بتاريخ 01/10/1973م، وهو متزوج؛ وأب لثلاثة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عن الأسير من سجن النقب الصحراوي.

