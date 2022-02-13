إدارة سجن عسقلان تبلغ أشقاء الاسير أبو حميد بتدهور حالته الصحية ونقله لأحد المشافي

أكد نادي الاسير اليوم الأحد 13 فبراير 2022 ، ان ادارة سجن عسقلان أبلغت أشقاء الاسير ناصر ابو حميد بتدهور حالته الصحية.

ولفت نادي الأسير أنه لم يتم نقل ناصر إلى المستشفى حتى اللحظة رغم خطورة وضعه الصحي وحاجته إلى الرعاية الصحية الحثيثة.

ومن جانبه قال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، إن تدهورا خطيرا طرأ على الحالة الصحية لشقيقه.

وأضاف أبو حميد ، أنه جرى نقل شقيقه المريض إلى إحدى المستشفيات الداخل المحتل بعد التدهور الخطير على صحته.

ويعيش الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) ظروفا صحية صعبة، إلى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال واهماله الدائم والمتزايد الهادف لإنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه.

يذكر أن أبو حميد قد خضع في التاسع عشر من تشرين الأول 2021، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين.