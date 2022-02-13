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بالفيديو
: حريق كبير في أحد مصانع التمور في مدينة أريحا صباح اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
13 فبراير 2022
بالفيديو : حريق كبير في أحد مصانع التمور في مدينة أريحا صباح اليوم
#حريق
#اريحا
#حريق في اريحا
#مصانع تمور
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