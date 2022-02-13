بالفيديو : حريق كبير في أحد مصانع التمور في مدينة أريحا صباح اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
13 فبراير 2022
حريق في احد محال التمور.JPG
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بالفيديو : حريق كبير في أحد مصانع التمور في مدينة أريحا صباح اليوم

 

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