بالصور مباراة الصداقة والشاطئ ..قنبلة صوتية توقف المباراة وقرار العقوبة في انتظار التحقيقات !

في حادثة باتت تتكرر كثيراً في السنوات الأخيرة في الدوري الممتاز لأندية قطاع غزة ، أن يتعرض لاعبي وحكام مباريات كرة القدم بغزة ، لاعتداءات من الجمهور، لتكون الفوضى والعنف هي السمة الشاذة في الرياضية الفلسطينية .

ما إن أطلق حكم الساحة بالأمس صفارة إنهاء المباراة في الدقيقة الـ20 ، بعد أن تعرض الحكم المساعد لإصابة بأحد المقذوفات النارية، التي ألقيت إلى داخل الملعب، مما أدى لمغادرة طاقم الحكام أرض الملعب، ليبقى السؤال حول العقوبات المترتبة على تلك الحادثة .

الاعتداء الثاني منذ بداية الموسم في الملاعب الغزية يترك صورة سلبية بشأن سلوكيات الجمهور العاشق للمستديرة ، والحكم الذي قد تنطق به لجنة العقوبات في اتحاد كرة القدم بشأن ما أحدثته مباراة الصداقة والشاطئ يوم أمس على ملعب فلسطين وسط مدينة غزة .

الإعلامي خالد أبو زاهر قال : "إن هناك إثبات على قيام جماهير الشاطئ باستخدام المفرقعات فالموضوع لا يحتاج إلى إثبات مادي أكثر من أن المفرقعات النارية التي أُلقيت من المدرج هي خاصة بنادي الشاطئ.

وأشار أبو زاهر في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم بأن نادي الشاطئ يبرر بأن مدسوسين هم من قاموا بذلك إلى جانب قيام النادي بتسليم اتحاد كرة القدم والشرطة الفلسطينية اسمين من الجماهير التي يدعي النادي بأنهم هم من ألقوا هذه المفرقعات.

ولفت أن " القضية أصبحت بيد اتحاد كرة القدم وجهاز الشرطة ، فإذا قامت الشرطة باستدعاء المتهمين في هذه الحالة تكون نتائج التحقيق هي الفيصل في فرض العقوبة إذا ما ثبت ذلك".

واعتبر أنه في حال إثبات أن الحادثة كانت من ضمن عادات جماهير الشاطئ ، فنادي الشاطئ هو الخاسر الأكبر وسيخسر إداريًا.

وقال أبو زاهر في فرضية أخرى :" إنه إذا ما ثبت أن المتهمين المذكورين من خارج جماهير الشاطئ ويتبعان لنادي آخر فإثبات الأمر سيكون عند الشرطة ونتائج التحقيق".

وأكد الإعلامي خالد أبو زاهر أن هنالك لوائح يطبقها الاتحاد على جميع الأندية والأرجح أن من قام بإلقاء هذه المفرقعات النارية جماهير نادي الشاطئ.

وأوضح، جرت العادة من قبل الاتحاد من نهاية كل جولة تقدم تقرير للجنة المسابقات من قبل الحكام لاتحاد كرة القدم إلى لجنة الانضباط وستقوم باتخاذ قراراتها مع نهاية الجولة.

يذكر أنه تم إلغاء مباراة الشاطئ ونادي الصداقة الرياضي، أمس السبت، بعد إصابة الحكم المساعد خالد بدير بقنبلة صوتية الأمر الذي دفع حكم الساحة إلى إلغاء المباراة.



































