الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تواصل الاعتداءات في حي الشيخ جراح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:50 ص
13 فبراير 2022
الجهاد الإسلامي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

حول اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على أهلنا في حي الشيخ جراح

يتواصل العدوان الصهيوني على أهلنا في حي الشيخ جراح، حيث يقود الإرهابي المتطرف "بن غفير" هذه الاعتداءات التي يحميها جنود الاحتلال.

إننا نحذر الاحتلال من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار هذه الاعتداءات، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عمّا يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح.

ندعو جماهير شعبنا في كل مكان إلى إعلان الغضب والنفير العام نصرة وإسناداً لأهلنا في حي الشيخ جراح، كما ندعو كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح للرباط في الحي والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

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