القوى الوطنية : الأوضاع المتدهورة داخل السجون تتطلب وضع استراتيجية وطنية موحدة

أكدت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد 13/2/2022 ، ان الأسرى المرضى يتعرضون لحملة إعدام ممنهج تشارك بها أطرافا عديدة من الاحتلال

بينت القوى الوطنية ان الأوضاع المتدهورة داخل السجون تتطلب وضع استراتيجية وطنية موحدة لإنهاء معاناة الأسرى وإنقاذ الأسرى المرضى.

دعت القوى الوطنية السلطة لحث السفراء الفلسطينيين لإبراز قضية الأسرى والتوجه بملف تعذيب الأسرى إلى محكمة لاهاي.

سياسة الإهمال الطبي أدت إلى وجود العشرات من الأسرى المرضى ومنهم كبار في السن وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة

ودعت القوى الوطنية جماهير شعبنا ومؤسساته المعنية للمشاركة الواسعة في حملة "الحياة حق" التي تسلط الضوء على معاناة الأسرى المرضى ، مطالبةً وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على قضية الأسرى عموما، والأسرى المرضى بشكل خاص

وجددت مطالبتها السلطة لحث السفراء الفلسطينيين لإبراز قضية الأسرى والتوجه بملف تعذيب الأسرى إلى محكمة لاهاي