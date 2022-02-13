بالفيديو الاعتداء على المتضامنين..مستوطنون ينصبون خيمة في أرض سالم بحي الشيخ جراح

اعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 13/2/2022، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وعادةً ما يقتحم المستوطنون وسط حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، أرض عائلة سالم في الحي الغربي من الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.

#شاهد | الناشط المقدسي محمد أبو الحمص يواجه هتافات المستوطنين برفع العلم الفلسطيني في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/DcHV8oCnK3 — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) February 13, 2022

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول المستوطنون تدمير الأشجار في الأرض، ونصبّوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.

https://paltoday.ps/ar/uploads/videos/2022/02/Rx0Ac.mp4

https://paltoday.ps/ar/uploads/videos/2022/02/Rx0Ac.mp4