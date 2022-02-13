كورونا غزة : 11 حالة وفاة وإصابة وتسجيل "1305 " إصابة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 13فبراير 2022 ، عن "11" حالة وفاة وتسجيل ( 1305) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3481 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ، أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 118 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 233470 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 34933 حالة ، واجمالي المتعافين 196708 حالة ، اجمالي الوفيات 1829 وفاة

وبشأن التطعيمات ، أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 604791 شخص.