كورونا غزة : 11 حالة وفاة وإصابة وتسجيل "1305 " إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:42 ص
13 فبراير 2022
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اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 13فبراير 2022 ، عن "11" حالة وفاة  وتسجيل ( 1305) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3481 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي  ، أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 118 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين  233470 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 34933 حالة  ، واجمالي المتعافين 196708 حالة ، اجمالي الوفيات  1829 وفاة

وبشأن التطعيمات ، أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 604791 شخص.

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