مسؤول بالتعليم يوضح تفاصيل بشأن موعد الامتحان التحريري للوظائف والشواغر

تَوَقع رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الأحد 13/2/2022، أن يكون الامتحان التحريري للوظائف التعليمية الجديدة للعام 2022 – 2023 نهاية شهر مارس المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم فَعَلَت اليوم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث يكون التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

وبين صالحية، أن التسجيل لوظائف التعليم سينتهي في تاريخ 28 فبراير الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم كل عام بالإعلان عن وظائف التعليم، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، لشواغر الأماكن التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح صالحية، أن هناك مجموعة من التخصصات التربوية، ضمن إعلان الوزارة لهذا العام، حتى يكون لدينا قوائم فاعلة وموجودة نستفيد منها ونستثمرها للعام القادم، لافتاً إلى أن القوائم القديمة ما زالت فاعلة حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وتوقع، الانتهاء من القوائم وترتيب المقابلات قبل بداية العام الدراسي القادم، لاستخدامها في العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في شهر أغسطس للعام 2023.

وبشأن عدد الشواغر المطلوبة، رد صالحية أنه من المبكر الحديث عن أعداد الشواغر الجديدة للعام الدراسي القادم، لعدم وجود تشكيلات مدرسية جديدة، ولكن هناك بعض المعالم هي بحاجة لاحتياجات جديدة مثل المدراس الجديدة قائمة الانشاء.