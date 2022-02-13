ما حقيقة إزاحة مجدلاني لـ "داود الديك" و"حمام" من التنمية الاجتماعية بسبب غزة؟

سربت مواقع إعلامية صباح اليوم الأحد 13فبراير 2022، معلومات حول إقصاء أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية لوكيل الوزارة داود الديك والوكيل المساعد أحمد حمام لاحتجاجهما على طريقة التعامل مع ملف توزيع المساعدات على فقراء غزة.

"فلسطين اليوم" تمكنت من الاتصال بوكيل وزارة التنمية الاجتماعية السابق داود الديك ، حيث أكد قرار نقله من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى مستشار رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتيه، دون الخوض بأي تفاصيل.

تأكيد الديك رغم رفضه الخوض بأي تفاصيل يثبت ما يتم تسريبه بأن مجدلاني قام بنقله هو نظراً لموافقه بشأن انتقاده لطريقة توزيع المساعدات المقدمة لغزة.

وكانت مصادر أكدت أن الديك والوكيل وحمام طالبا الوزير مجدلاني بمنح فقراء غزة الأولوية في صرف ما يصل من مساعدات والتوقف عن اعتبار الوزارة حديقة لجبهة النضال، وهو الأمر الذي دفع بالوزير مجدلاني إلى إصدار قرار وقفهم عن العمل.

ولم يُعرف مصير الوكيل المساعد أنور حمام الموقوف عن العمل منذ ثلاثة أشهر والذي حل مكانه المدير العام المسؤول عن محافظات غزة أكرم الحافي بعد قرار مجدلاني ترقيته إلى درجة وكيل مساعد.

ويشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى مسؤولية فقراء الضفة وقطاع غزة، وتوزيع المساعدات القادمة لسد نقص عدم صرف مساعدات التنمية الاجتماعية منذ أكثر من سنة وعدم تأكيد موعد صرفها حتى اللحظة.