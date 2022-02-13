سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 13 فبراير 2022، يبحث الجزائريون مطلع كل صباح عبر محركات البحث المختلفة أهمها "جوجل" الشهير عن سعر صرف عملتهم الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، فالصعود والهبوط للعملة الجزائرية يؤثر بالسلب على الاقتصاد الجزائري وعلى التجار والمستثمرون، ففي كل ساعة يتغير سعر العملات في البلاد وفق المعطيات السياسية والاقتصادية، وكذلك المواطنين في ذلك البلد، كون من يريد تحويل عملته الوطنية إلى الدولار الأمريكي يتلقى خسارة كبيرة في حال صعود الدولار الأمريكي والعكس صحيح.

وبين فينة وأخرى، يتغير سعر صرف العملات في كل مكان، لهذا السبب يبحث المواطنون في الجزائر عن سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 13 فبراير 2022، فهو أمر يهم شريحة كبرى من سكان تلك البلد، حتى أن صعود وهبوط عملة وطنية في بلد ما مؤشر على قوة وضعف الاقتصاد فيها، لهذا يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عن نشر أسعار صرف العملات مقابل وأبرزها الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 13 فبراير 2022

وتختلف سعر صرف العملات في الجزائر من مكان إلى آخر، إذ أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء يختلف عن سعر صرفه في الشركات والبنوك الرسمية المرخصة من الدوائر الرسمية في البلاد.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك الجزائر المركزي اليوم الأحد 13 فبراير 2022، عند مستوى 140.40 دينار للشراء، و140.42 دينار للبيع.

وحافظ سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد، على مستواه في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في الجزائر اليوم الأحد 13 فبراير 2022

استقر سعر اليورو في الجزائر اليوم الأحد 13 فبراير 2022 لدى بنك الجزائر المركزي، ليسجل 160.40 دينار للشراء، و160.47 دينار للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية في الجزائر اليوم الأحد 13 فبراير 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 204.29 دينار للشراء، و206.56 دينار للبيع.