أحدث رابط للتسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

يبحث الخريجون في قطاع غزة عن رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة بعد أن وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، عن بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، والتي تؤهلهم للعمل في السلك التعليمي لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث يعاني الخريجون من قلة فرص العمل والبطالة المتراكمة بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، مبينةً أن التسجيل للوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.





موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

وقررت وزارة التربية والتعليم العالي أن تفعل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

اعتباراً من تاريخ 13 فبراير وحتى 28 فبراير 2022م عبر الرابط التالي:

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate

مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة:

اعلان شغل الوظائف التعليمية 2022-2023

مرفق دليل الاستخدام :

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/assets/docs/user_manual.pdf

التخصصات المطلوبة في موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

التعليم الأساسي

اللغة العربية

التربية الإسلامية

اللغة الإنجليزية

الاجتماعيات

الجغرافيا

التاريخ

الرياضيات

الفيزياء

العلوم العامة

الكيمياء

الأحياء

التربية الفنية

التربية الرياضية

التربية التكنولوجية

الحاسوب وتكنولوجيا معلومات

علم المكتبات

التربية الخاصة

الإرشاد التربوي









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