أحدث رابط للتسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

يبحث الخريجون في قطاع غزة عن رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة بعد أن وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، عن بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، والتي تؤهلهم للعمل في السلك التعليمي لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث يعاني الخريجون من قلة فرص العمل والبطالة المتراكمة بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، مبينةً أن التسجيل للوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.
موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
وقررت وزارة التربية والتعليم العالي أن تفعل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
اعتباراً من تاريخ 13 فبراير وحتى 28 فبراير 2022م عبر الرابط التالي:
https://eservices.mohe.ps/jobs-gate
مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة:
اعلان شغل الوظائف التعليمية 2022-2023
مرفق دليل الاستخدام :
https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/assets/docs/user_manual.pdf
التخصصات المطلوبة في موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة
التعليم الأساسي
اللغة العربية
التربية الإسلامية
اللغة الإنجليزية
الاجتماعيات
الجغرافيا
التاريخ
الرياضيات
الفيزياء
العلوم العامة
الكيمياء
الأحياء
التربية الفنية
التربية الرياضية
التربية التكنولوجية
الحاسوب وتكنولوجيا معلومات
علم المكتبات
التربية الخاصة
الإرشاد التربوي