الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، اقترب موعد الإعلان عن صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، ومن المتوقع وفق الجهات المختصة أن ترسل الأمم المتحدة رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية تفيد بموعد وآلية صرفها، وينتظر نحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بدء صرف الـ 100 دولار، لأنها حل نجاة بالنسبة إليهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بهم، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي يضيق الخناق على الأهالي ويسبب لهم أزمات اقتصادية كبيرة.

ويبدأ المستفيدون بالبحث عبر الانترنت مطلع كل شهر عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، وفي العادة تبدأ الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية منتصف كل شهر، بعد أن كانت سابقا تصرف في الأسبوع الأول من كل شهر، وتعمل وكالة "فلسطين اليوم" جاهدة لنشر الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بعد التواصل مع الجهات المختصة.

الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

ويستفيد نحو 100 ألف أسرة فقيرة من المنحة القطرية 100 دولار، وقبل بدء صرفها للمستفيدين تخرج وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، ببيان صحفي توضح فيه آلية صرفها وعدد المستفيدين ونقاط الصرف وكل ما يتعلق بالأمر، إلا أن الأعداد تتفاوت من شهر لآخر وفق ما ترتئي الجهات المختصة.

وشرعت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة منذ عام 2018، وكانت حكومات الاحتلال تسعى لعرقلة إدخالها إلى قطاع غزة في أكثر من مناسبة، بهدف تضييق وتشديد الخناق على أهالي قطاع غزة، لكن الغزيين كانت لهم وسائل كثيرة تجبر الاحتلال التراجع عن قراره.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير

ومن المتوقع وفق مصادر رسمية، أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل المنحة القطرية للأسر المتعففة نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لم تُحدد عدد المستفيدين منها، كون الأمر يتعلق باللجنة القطرية وقيمة الأموال المرسلة، إلا أن التأكيد على أنها ستصرف هذا الشهر لتلك الأسر في القطاع.