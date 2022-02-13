حراك "بدنا نعيش" يمهل حكومة رام الله حتى صباح الثلاثاء 

أمهل حراك "بدنا نعيش" مساء أمس حكومة رام الله وقتًا من أجل التراجع عن قراراتها التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كالمحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الجمارك والضرائب التي فرضت على مدخلات الإنتاج، مبيناً أنها ستقيم رد الحكومة يوم الاثنين القادم وسترد صباح الثلاثاء .

وقال حراك "بدنا نعيش " خلال بيان له : أنه "بعد الاجتماع الذي عقده الحراك في ديوان عائلة أبو اسنينة في الخليل مساء اليوم السبت الموافق 12/02/2022، وبمشاركة الحراك وعشائر محافظة الخليل، والنقابات المهنية وممثلين عن القطاع الخاص، وبعد تباحثنا الدقيق والعميق بالأسباب التي أدت إلى موجة الغلاء الأخيرة"، يقرر الحراك ما يلي:

• إعطاء مهلة مؤقتة جدًا للحكومة، تستطيع خلالها العودة عدة خطوات إلى الوراء، من خلال تخفيض ملموس على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت مؤخرًا، كالمحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الجمارك والضرائب التي فرضت على مدخلات الإنتاج.

• في مساء الاثنين، سيقيّم الحراك رد الحكومة، وفي حال عدم استجابتها فإن صباح الثلاثاء سيكون البداية.

• في حال لم تستجب الحكومة خلال هذه الساعات القليلة، فإن خيارات الحراك مفتوحة، أولها الميدان، وآخرها الميدان، وحكومة جديدة.

• نذكّر حكومة الدكتور محمد اشتية، بحراك الخليل الأول والثاني.

• ندعو أهلنا في محافظات الضفة الغربية، للالتحام معنا في الطرقات والمفترقات الرئيسية، لنرفع صوتنا عاليًا، ضد الظلم والقهر والغلاء، وبصوتِ المواطن المقهور ننادي بالعدالة الاجتماعية.