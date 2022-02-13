خبير يكشف عن خطأ نفعله عند الشعور بالصداع!

أعلن الطبيب والمقدم التلفزيوني يفغيني كوماروفسكي، أنه في حالة الشعور بالصداع الشديد، قد تكون الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية على شكل أقراص عديمة الفائدة.

وأشار الطبيب إلى أنه "من الضروري استخدام الدواء في شكل جرعات سائلة، على سبيل المثال، ليس حبة دواء، بل شراب".

وأضاف: "أنه في حالة الصداع الشديد، يمكن أن يحدث تشنج وعائي، وسوف تستلقي الحبوب في المعدة ولن يتم امتصاصها".

ونوه إلى الاختلاف الجوهري بين الصداع والصداع النصفي. مع هذا الأخير، سوف يتكرر الصداع بشكل عرضي ونوبات انتيابية بطبيعتها. في هذه الحالة، يمكن أن تستمر مدة النوبة من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.

وختم حديثه بالقول: "ألم الصداع النصفي شديد، وأحادي الجانب في معظم الحالات، ويتفاقم بشدة بسبب المجهود البدني. يمكن أن يكون مصحوبًا أيضًا بحساسية متزايدة للمثيرات الخارجية ويسبب الغثيان".