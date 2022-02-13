ما حقيقية إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية؟

قالت تقارير إعلامية إن عددا من الرحلات تعرض لتأخر في الهبوط في مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية بسبب خلل في الأجهزة الملاحية.

وحسب تصريحات لموقع عمون الأردني، نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام.

وقال: "ليس صحيحا إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية، فقط تم تأخير عدد محدود من رحلات الطيران القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب إعادة ضبط أجهزة ملاحية".

وأوضح أن العمل، أمس السبت، كان يستهدف إصلاح خلل طارئ في ضبط الأجهزة الملاحية، مؤكدا "سيتم معايرتها خلال وقت قصير".

ولفت إلى أن العمل لإصلاح هذا الخلل هو ما أخّر طائرتين اثنتين فقط عن موعد هبوطهما.

وفيما وعد بانتهاء العمل خلال وقت قصير، شدد مستو على ضرورة "التأكد من صلاحية الأجهزة الملاحية قبل الهبوط".