معلومات أولية: إصابة مستوطن في عملية دهس بالشيخ جراح بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:14 ص
13 فبراير 2022
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معلومات أولية: إصابة مستوطن في عملية دهس بالشيخ جراح بالقدس المحتلة

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