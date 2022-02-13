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معلومات أولية: إصابة مستوطن في عملية دهس بالشيخ جراح بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:14 ص
13 فبراير 2022
معلومات أولية: إصابة مستوطن في عملية دهس بالشيخ جراح بالقدس المحتلة
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