أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب في السودان، الأحد 13 فبراير شباط 2022، تزامناً مع عطلة أسواق المعدن الأصفر عالمياً.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، إلى 26.465 ألف جنيه (59.81 دولار) مقابل 26.178 ألف جنيه (59.09 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 23.157 ألف جنيه (52.33 دولار) مقابل 22.907 ألف جنيه (51.71 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان إلى 19.849 ألف جنيه (44.86 دولار) مقابل 19.634 ألف جنيه (44.32 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 15.438 ألف جنيه (34.89 دولار) مقابل 15.271 ألف جنيه (34.47 دولار).

وارتفع سعر أوقية الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم إلى 823.057 ألف جنيه (1860 دولارا) مقابل 814.146 ألف جنيه (1838 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم إلى 185.258 ألف جنيه (418.66 دولار) مقابل 183.253 ألف جنيه (413.66 دولار).