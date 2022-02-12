ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 13 فبراير 2022

شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً اليوم الأحد 13 فبراير/شباط 2022.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم إلى 150.235 ألف ليرة (59.81 دولار) مقابل 147.998 ألف ليرة (58.92 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 131.459 ألف ليرة (52.33 دولار) مقابل 129.501 ألف ليرة (451.55 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في سوريا إلى 112.678 ألف ليرة (44.86 دولار) مقابل 111 ألف ليرة (44.19 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى 87.638 ألف ليرة (34.89 دولار) مقابل 86.333 ألف ليرة (34.37 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.672 مليون ليرة (1860 دولارا) مقابل 4.602 مليون ليرة (1832 دولارا)، أمس.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم 1.051 مليون ليرة (418.66 دولار) مقابل 1.036 مليون ليرة (412.42 دولار).