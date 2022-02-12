يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، أسعار كافة العملات في العديد من الدول العربية المجاورة، وفي هذا المقال سنتحدث عن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها الكثير من السوريين لما لها من أهمية كبيرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13-2-2022

استقر سعر الدولار في سوريا، اليوم الأحد 13-2- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا

واستقر سعر الدولار في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع، وهي الأسعار نفسها في ختام تداولات أمس السبت.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13-2-2022

تراجع الاقتصاد السوري في 2022

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السوري للعام الجاري 2022 قد يتجه للأسوأ في الوقت الذي تستمر فيه السلع والخدمات بتسجيل أسعار مرتفعة في سوريا.

سعر اليورو الأوروبي

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم الاحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4113 ليرة للشراء، و4159 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13-2-2022

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4878 ليرة للشراء، و4936 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 955 ليرة للشراء، و967 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13-2-2022

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، نحو 974 ليرة للشراء، و987 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11866 ليرة للشراء، و12007 ليرة للبيع.