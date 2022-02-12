مقتل مواطن في شجار عائلي شمال القطاع

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة العقيد أيمن البطنيجي، مساء اليوم السبت، مقتل المواطن باسل شبات (52 عاماً) إثر شجار عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأشار البطنيجي في تصريح صحفي، إلى أن الشرطة سيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من مُطلقي النار والمتسببين بالشجار.

وأوضح أنه تم مصادرة عدداً من قطع السلاح، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

وإليكم نص البيان:

صريح صحفي

مقتل المواطن باسل شبات (52 عاماً) إثر شجار عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، والشرطة تُسيطر على الشجار وتلقي القبض على عدد من مُطلقي النار والمتسببين بالشجار، وتصادر عدداً من قطع السلاح، كما تم فتح تحقيق في الحادثة.

عقيد/ أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة السبت 12 فبراير 2022