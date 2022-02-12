تشيلسي يُتوَّج بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الأولى

توج تشيلسي بطلاً لِكأس العالم للأندية للمرة الأُولى في تاريخه، مساء اليوم السبت؛ بِانتصاره في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية على بالميراس بهدفين مقابل هدف.

وحسم الألماني كاي هافيرتس فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في وقت قاتل بالدقيقة 117 من عمر المباراة.

ومنح روميلو لوكاكو تشلسي التقدم في الدقيقة 54، وبعد ذلك بـ10 دقائق أدرك رافائيل فيغا التعادل لبالميراس من ركلة جزاء.

وأكمل بالميراس المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز فريق تشلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.

ونال فريق الأهلي المصري في وقت سابق، اليوم السبت، بطل أفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على الهلال السعودي بطل آسيا.