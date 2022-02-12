مشعل: من الخطأ انتظار التغيرات الإقليمية لحل القضية الفلسطينية

قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل إنه من الخطأ انتظار التغيرات في الساحة الدولية لحل قضيتنا الفلسطينية، فنحن من يصنع مصائرنا ونقرر حاضرنا ومستقبلنا.

جاء حديث مشعل هذا خلال حوار حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف مشعل أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وانشغالها بالصين وروسيا، يعزز فرص دول المنطقة بلعب الأدوار المهمة بعيدا عن التبعية، وبالتأكيد يخدم قضيتنا الفلسطينية.

و أضاف: "تؤلمنا الخلافات العربية العربية، والعربية الإسلامية، والاستقواء بالاحتلال واعتباره جزءاً من التحالفات في المنطقة".

و أشار الى أن الاحتلال لم يعد الأداة الفاعلة لأمريكا في المنطقة، ولم يعد ذلك الجيش الذي لا يقهر ويستطيع تطويع المنطقة العربية، مؤكداً بأن شرعية الاحتلال الدولية تتراجع و مقاطعته تتنامى في مختلف دول العالم.

و لفت مشعل في سياق حديثه الى أن بروز القوى الإقليمية في منطقتنا يمكنها من لعب دور إيجابي في خدمة قضيتنا الفلسطينية.

و بين أن الأطراف الفلسطينية تصر على تجريب المجرب والتعلق بأوهام أوسلو.

و قال رئيس حماس في الخارج إنه لا يجوز استمرار تعطيل منظمة التحرير.

و تابع يقول: "متمسكون بحق العودة، وتحرير الأسرى، وتطوير المقاومة، للدفاع مقدساتنا الإسلامية المسيحية، وفك حصار غزة".

و تطرق مشعل الى مشاريع التطبيع في المنطقة، مبيناً أنها ما زالت قشرية من الأنظمة الرسمية، والشعوب ما زالت ترفض التطبيع، وآخر النماذج رفض اللاعب الكويتي محمد العوضي منازلة لاعب إسرائيلي.

في سياق آخر، أشار مشعل الى أن العلاقة مع إيران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، ومبنية على فلسفة حماس أنها حركة مقاومة ولا تستطيع أن تتخلى عن عمقها العربي والإسلامي.

و لفت الى أن إيران تتميز عن الدول التي تدعم شعبنا ومقاومتنا أن لديها هامشا في الدعم العسكري، إسنادا وتصنيعا.

و قال مشعل: "الدعم الذي نتلقاه من إيران وغيرها ليس مشروطا، والدليل على ذلك خروجنا من سوريا بقرار من قيادة الحركة".