لأول مرة.. طائرة مروحية بدون طيار

أُعلِنَ، اليوم السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية عن صناعة طائرة مروحية بدون طيار لأول مرة.

وقال موقع "اسرائيل ديفينس" العبري :"أقلعت مروحية "بلاك هوك" بدون طيار بنجاح، في الخامس من الشهر الحالي، وحلقت في قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية "كنتاكي" لمدة 30 دقيقة".

وتُعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تحلق فيها طائرة هليكوبتر من هذا النوع بدون طيار، والتي قد تغير في المستقبل وجه القتال في الميدان تماماً.

ويمتلك سلاح الجو الصهيوني طائرات "بلاك هوك" ويطلق عليها اسم "ينشوف" ويستخدمها في عدد من المهام العسكرية مثل نقل القيادات والجنود وعمليات الانزال، والانقاذ ونقل المصابين.