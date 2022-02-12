مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بأن مقاومون اطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي تواجدت قُرب الجدار الفاصل في قرية العَرَقة غرب جنين في الضفة المحتلة.

ويقوم مقاومون فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق النار صوب دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين المحتلة شمال الضفة، وكذلك الحال في مدينة نابلس..

وتصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.