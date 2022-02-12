تقرير صيادو غزة يهددون بتعليق الصيد لهذه الأسباب!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:43 م
12 فبراير 2022
صيادون في بحر غزة
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حذر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، زكريا بكر من أن هناك توجه لدى صيادي قطاع غزه بتعليق الصيد إن لم تُحل مشاكلهم.

و أوضح بكر في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم السبت أن الصيادين في قطاع غزة يتعرضون للملاحقة و الاعتقال من قبل الشرطة البحرية، بالإضافة الى بعض المضايقات التي يتعرضون لها.

و لم يوضح بكر طبيعة المشاكل التي يواجهها الصيادون.

و أشار الى أنه سيتم غداً عقد اجتماع مع الجهات المختصة لمناقشة المشاكل التي يواجهها الصيادون في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن يتم التجاوب لمطالبهم.

و حول المشكلات التي يتعرض لها الصيادون في بحر غزة، أوضح احد الصيادين الذي رفض الكشف عن اسمه أن صيادي حسكات المجداف يتعرضون لمضايقات و إجراءات تهدد عملهم، مشيراً الى أن من بين هذه المشكلات منعهم من دخول البحر الا بغمازات إنارة عند دخول البحر.

و اضاف لمراسلنا أنه يمنع على الصيادينالتسويح بعد الساعة التاسعة ليلاً ومن الساعة الرابعة صباحا فقط .

و لفت الى أن الصيادين ممنوعون أيضاً من حمل اكتر من 5 قطع من الشبك على حسكة المجداف، كما يتم تحديد نقاط تجمع على مسافة لا تقل عن مسافة 700 متر.

و من بين المشكلات التي يواجهها الصيادون أيضاً هي أن التسويح من الواحة شمالا لا يتجاوز 8 قامات، وفقاً للصياد.

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