تقرير صيادو غزة يهددون بتعليق الصيد لهذه الأسباب!

حذر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، زكريا بكر من أن هناك توجه لدى صيادي قطاع غزه بتعليق الصيد إن لم تُحل مشاكلهم.

و أوضح بكر في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم السبت أن الصيادين في قطاع غزة يتعرضون للملاحقة و الاعتقال من قبل الشرطة البحرية، بالإضافة الى بعض المضايقات التي يتعرضون لها.

و لم يوضح بكر طبيعة المشاكل التي يواجهها الصيادون.

و أشار الى أنه سيتم غداً عقد اجتماع مع الجهات المختصة لمناقشة المشاكل التي يواجهها الصيادون في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن يتم التجاوب لمطالبهم.

و حول المشكلات التي يتعرض لها الصيادون في بحر غزة، أوضح احد الصيادين الذي رفض الكشف عن اسمه أن صيادي حسكات المجداف يتعرضون لمضايقات و إجراءات تهدد عملهم، مشيراً الى أن من بين هذه المشكلات منعهم من دخول البحر الا بغمازات إنارة عند دخول البحر.

و اضاف لمراسلنا أنه يمنع على الصيادينالتسويح بعد الساعة التاسعة ليلاً ومن الساعة الرابعة صباحا فقط .

و لفت الى أن الصيادين ممنوعون أيضاً من حمل اكتر من 5 قطع من الشبك على حسكة المجداف، كما يتم تحديد نقاط تجمع على مسافة لا تقل عن مسافة 700 متر.

و من بين المشكلات التي يواجهها الصيادون أيضاً هي أن التسويح من الواحة شمالا لا يتجاوز 8 قامات، وفقاً للصياد.