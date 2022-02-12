إطلاق سراح الطفل السوري المختطف فواز قطيفان

أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة درعا السورية، مساء يوم السبت، أن الطفل المختطف فواز قطيفان أصبح بين أهله وحالته الصحية جيدة.

وكان قال في وقت سابق، محمد قطيفان والد الطفل المخـ.ـتطف فواز قطيفان: "إن الخاطـفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى في درعا بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".

وكان مسلحون قد اختطفوا الطفل فواز وطالبوا عائلة الطفل بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

وشهدت مدينة درعا حالة من الترقب مع انتهاء المهلة التي حددتها العصابة الخاطفة لتسليم الفدية، يوم الأربعاء الماضي، مقابل تسليم الطفل المختطف فواز قطيفان.