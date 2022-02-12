ينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري كافة الاخبار التي تهم المتابعين، وخاصة الأخبار الدينية والمسائل الفقهية التي يكثر الخلاف بين الناس حولهاـ واليوم نقدم لكم رأي الإسلام في عيد الحب. ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟ وهل هو حرام؟ ويسعى فريق فلسطين اليوم لتوضيح الجانب الشرعي من الاحتفال بعيد الحب كما ورد في الشريعة الاسلامية السمحاء، حيث أنه في كل عام من تاريخ 14 فبراير، يحتفل العالم بعيد الحب أو عيد القديس فالانتاين، فهل هو حرام ام لا وما حكمه ؟

ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟ وهل هو حرام؟

رأي الاسلام في يوم الحب

يُعد الحب فطرة في النفوس، وهدي الإسلام فيه معروف، اما عن عيد الحب فهذا من دين النصارى، واحتفال بعض المسلمين بعيد الحب، أو بيوم “فالنتاين” سببه الجهل بدينهم، إنه يحرم الاحتفال بهذا العيد، وبغيره من أعياد المشركين، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الكفار وأعياد الجاهلية.

ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟ وهل هو حرام؟

وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: “ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. “إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر” رواه أبو داود والنسائي.نعلم أن هذا العيد ليس من أعياد المسلمين، بل هو عيد وثني نصراني، وأنه لا يجوز تبعا لذلك أن نحتفل به، أو تكون له مظاهر تدل عليه ولايجوز، ان يكون هناك اي وسيلة إلى إظهاره.