بالخطوات طريقة تحميل تطبيق ad sport للكمبيوتر والاندرويد 2022

تنزيل تطبيق ad sport أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية رسمياً، أنه سيتم بث مباريات كأس العالم للنادي الأهلي مجاناً للجمهور المصري عبر تطبيق أبو ظبي الرياضي AD Sports للأجهزة الذكية سواء أو أندرويد، وكأس العالم للأندية FIFA 2022 هو من المقرر أن تبدأ في 3 فبراير من هذا العام. سيواجه الأهلي المصري مونتيري في مباراتهما الافتتاحية يوم 5 فبراير 2022 حتى 12 فبراير 2022.

تنزيل تطبيق ad sport للكمبيوتر والاندرويد

تطبيق Abu Dhabi Sports متاح للتنزيل المجاني على أجهزة Android عبر متجر Google Play، وعلي أجهزة iPhone و iPad عبر Apple App Store.

هل يمكن تنزيل تطبيق AD Sports على أجهزة التلفزيون؟

يمكن لمستخدمي Android smart TV أيضًا تنزيل تطبيق Abu Dhabi Sports .من متجر Google Play لمشاهدة مباريات الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2022 FIFA.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق التثبيت على جهاز Chromecast 2020 بواجهة Google TV .وغيرها من أجهزة Android TV Box.

ويمكن مشاهدة مباريات الأهلي خلال كأس العالم عبر التطبيق عبر أجهزة Apple TV، مع دعم المشاهدة عبر أجهزة تلفزيون Samsung و LG الذكية عبر متجر التطبيقات الخاص بكل تلفزيون.

كيفية استخدام تطبيق أبو ظبي الرياضي لمشاهدة مباريات الأهلي

بعد تثبيت تطبيق AD Sports، يحتاج المستخدم فقط إلى فتحه على الهاتف أو التلفزيون.

ثم الضغط على البث المباشر من الشريط العلوي للتطبيق خلال مباريات كأس العالم للأهلي 2022.

ثم اختبار القناة من الشريط الجانبي.