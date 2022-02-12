الخارجية تدعو المواطنين الذين لا عمل ضروري لهم في اوكرانيا إلى المغادرة فورا

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الوزارة تتابع باهتمام كبير أوضاع جاليتنا وطلبتنا وسفارة فلسطين وطاقمها في أوكرانيا على مدار الساعة في ظل التطورات الحاصل هناك.

ودعا المالكي في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، كافة المواطنين الذين لا عمل ضروري لهم في اوكرانيا إلى المغادرة، وأي مواطن بعدم الذهاب الى أوكرانيا في هذه الفترة، وابقاء التواصل بشكل دائم وعلى مدار الساعة بين السفارة والوزارة.

وأعطى تعليماته لعائلات الدبلوماسيين والعاملين في السفارة بالمغادرة فورا، وبقاء سفير فلسطين وموظفي السفارة في اوكرانيا وضرورة تواجدهم في السفارة ما دام الوضع يسمح بذلك أو في بيوتهم حسب الحاجة، وطالب أبناء الجالية والطلبة الذين يمكثون في اوكرانيا بتقليل الحركة والالتزام بمنازلهم قدر الامكان وتوخي الحذر، والاتصال بالسفارة في حال استدعى الأمر ذلك.

وأكد المالكي أن سفارة فلسطين لدى اوكرانيا نشرت على صفحتها الالكترونية إعلانا لأبناء الجالية والطلبة المتواجدين هناك تطلب فيه ضرورة تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال بريد إلكتروني وأرقام هواتف وخطوط ساخنة لتحديث بياناتهم وللتواصل معهم في حال استدعت الضرورة ذلك.