5 معتقلين سياسيين بسجون السلطة الفلسطينية يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل خمسة معتقلين سياسيين في سجون أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إضرابهم عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم التعسفي.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، إن "الشاب محمد العزمي من جنين، شمالي فلسطين، مضرب عن الطعام منذ 34 يومًا، علمًا بأنه معتقل منذ 122 يومًا لدى جهاز الاستخبارات".

وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن الشاب باسل حنايشة، من بلدة قباطية قضاء جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يومًا، لافتة إلى أنه معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي لليوم الـ91 على التوالي.

وبينت اللجنة أن الأسير المحرر نور الدين الجربوع، من رام الله (وسط الضفة)، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 20 يومًا، عقب اعتقاله قبل 23 يومًا.

وأشارت إلى أن الشقيقين صالح وأحمد فرج، من مخيم عايدة في بيت لحم (جنوبي القدس) مضربان عن الطعام منذ تسعة أيام، مع استمرار اعتقالهما في "سجن أريحا" لليوم الـ55 على التوالي.

وكان تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين، صدر أمس الجمعة، قد رصد ارتكاب الأجهزة الأمنية 265 انتهاكًا بحق المواطنين في الضفة الغربية، خلال الشهر الماضي، شملت 80 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، وتسع حالات اعتداء وضرب، و18 حالة تنسيق أمني مع الاحتلال.