"غانتس" يأمر الجيش بالاستعداد لاحتمال جلب "الإسرائيليين" من أوكرانيا

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، :"أن وزير الجيش بيني غانتس أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال المساعدة في جلب "إسرائيليين" من أوكرانيا، وفقًا لسيناريوهات وتقييمات الوضع".

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد أعلن عن خطة طوارئ في الوزارة وتشكيل فريق متخصص، في أعقاب التطورات في أوكرانيا.

وتشهد أوكرانيا توتراً منذ نحو أسبوع وحشد قوات من كل من: روسيا، وأوكرانيا، في ظل توقعات باحتمال قيام روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا لاسقاط الحكومة في "كييف".

من جانبها نفت روسيا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، وأن خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، يأتي تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.