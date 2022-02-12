نجم المنتخب المصري يُعلن اعتزاله بعد خسارة كأس أمم أفريقيا

أعلن عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز المصري، اعتزاله اللعب الدولي، وعدم استكمال مشواره مع المنتخب المصري في الدور الثالث والأخير من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقبلة في قطر 2022.

وجاء قرار السعيد (36 سنة) في ظل استبعاد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، له من تشكيلته الأساسية في 5 مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى رأسها لقاءات ساحل العاج والمغرب والكاميرون والسنغال.

وتأثر مدرب الفريق المصري بالانتقادات التي تعرّض لها اللاعب من جانب جماهير الأهلي، على خلفية تراجع مستواه في مباراتي مصر مع غينيا بيساو والسودان في الدور الأول. وأصدر عبد الله السعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بياناً مطولاً كشف خلاله عن اعتزاله.

وكتب عبد الله السعيد: "في البداية كنت أتمنى أن نعود بالكأس كي نسعد كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية، ناشئين وشباب، حتى وصلت للمنتخب الأول".

وتابع "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل. اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين التي تشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر".

واختتم رسالته "قرار أعددته قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها ليكون أفضل ختام لمشواري الدولي، لكن الحمد لله على كل حال. وفى النهاية كل التوفيق لإخوتي اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المهمة القادمة، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم".

وكان عبد الله السعيد خاض مسيرة دولية طويلة مع المنتخب المصري، في الفترة بين عامي 2016 و2022، شهدت التأهل إلى كأس العالم في روسيا، والمشاركة في 3 مباريات عام 2018، بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2017 و2022، والمشاركة في 3 دورات أمم أفريقيا عبر رحلته الدولية.

وخاض اللاعب عبد الله السعيد 55 مباراة بقميص المنتخب المصري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 أهداف، وتعرّض في السنوات الأخيرة لهجوم من جماهير الأهلي بسبب انتقاله من الفريق الأحمر إلى فريق بيراميدز.