فيلم "موت على ضفاف النيل" يثير موجة غضب في مصر بسبب بطلته المجندة في جيش الاحتلال

بدأت عروض فيلم "موت على ضفاف النيل" في دور السينما المصرية، رغم دعوات إلى مقاطعة الفيلم، بسبب بطلته الإسرائيلية غال غادوت التي خدمت في جيش الاحتلال لمدة سنتين.

وكتب الناقد الفني المصري مجدي الطيب، في صفحته على "فيسبوك": "وجه (وجاء) اليوم اللي نشوف فيه فيلم بطولة مُجندة إسرائيلية في مصر".

وأضاف الطيب "في قلب القاهرة، يُعرض فيلم "موت على ضفاف النيل"، المُقتبس من رواية شهيرة بنفس الاسم Death on the Nile، للكاتبة العالمية المعروفة أغاثا كريستي، من إخراج كينيث براناه، وبطولة الممثلة غال غادوت التي ولدت في بلدة روش هاعين الإسرائيلية (المقامة على أراضي كفر قاسم الفلسطينية) عام 1985، وخدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين".

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد قررت منع عرض الفيلم رسمياً، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في بطولته.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن "الفيلم رُفع من جدول عروض شركات السينما الثلاث في البلاد"، وذلك بعدما واجه دعوات للمقاطعة في عدد من الدول العربية، بالتزامن مع طرحه في دور السينما العالمية.

جاء ذلك بعد أن طالبت حركة مقاطعة "إسرائيل" في الكويت بحظر عرض الفيلم. وكانت وزارة الإعلام في الكويت منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.