مواجهات بين شبان و الاحتلال في قلقيلية والأخير يقمع مسيرة فلسطينية

اندلعت مواجهات، عصر اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة خرجت بعد عصر اليوم من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة، وأطقلت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة، والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية؛ ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

ومؤخرًا تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وبات جنود الاحتلال والمستوطنين يتعرضون بشكل يومي لهجمات مسلحة، أو رشق بالزجاجات الحارقة والحجارة؛ ردًّا على جرائمهم المتواصلة في أنحاء الضفة.