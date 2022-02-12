مصر وألمانيا  تتفقان على التنسيق بشأن أوضاع فلسطين والملف الليبي

بحثت مصر وألمانيا، اليوم السبت، التنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية، ووضعها في المقدمة في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها الشرق الأوسط، ووضع ليبيا ضمن أولويات التشاور؛ لضمان حلول تسوية حقيقية، والتباحث من أجل إيجاد حل واقعي له، يحافظ على المؤسسات الوطنية.

ووفق البيان الرئاسي المصري، فقد جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في العاصمة القاهرة، واتفقا على تضافر الجهود؛ بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا، والاتفاق على التنسيق بشأن أوضاع فلسطين.

وبحسب البيان، فإن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا؛ لمواجهة التحديات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا. وتطرق اللقاء إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ.

والجمعة، بدأت الوزيرة الألمانية أول زيارة لها إلى مصر، منذ تولي منصبها في نوفمبر الماضي، ضمن جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن أيضا، للتباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

