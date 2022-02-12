كورة NOW .. شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي وبالميراس النارية اليوم 12-2-2022 || مشاهدة بالميراس أمام تشيلسي على يلا شوت و SSC

بث مباشر مباراة تشيلسي وبالميراس على قناة SSC وموقع يلا شوت وقناة أبو ظبي الرياضي اليوم السبت الموافق 12-2-2022 ، حيث ستنطلق المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي ويستعد الملايين من عشاق كرة القدم في مختلف انحاء دول العالم إلى مشاهدة متابعة مباراة بالميراس البرازيلي ضد تشيلسي الإنجليزي حيث يطمح كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والانتصار في هذه البطولة التي تستضيفها دولة الامارات هذا العام ونشير لكم في هذه المقدمة بان فريق تشلسي الإنكليزي وصل المباراة النهائية من كأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي 1-صفر الأربعاء الماضي ، وقد سجل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 ، وقد أهل فريقه إلى الوصول إلى الفاينل للعب مع فريق بالميراس الذي فاز على الأهلي المصري الأسبوع الماضي فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة رابط البث المباشر لهذه المباراة النهائية .

وستشاهدون بمجرد الانتهاء من قراءة هذه السطور مباراة تشيلسي أمام بالميراس بث مباشر وبجودة عالية HD ، حيث يترقب الجمهور العربي والاجنبي انطلاق المباراة القوية والنارية لمشاهدتها حتى الدقيقة التسعين ، في حين سيقدم الفريق الإنجليزي الذي يضم لاعبي أصحاب خبرة ومهارة كروية عالية جدًا ، كل طاقاته وإمكاناته من أجل التغلب على خصمه البرازيلي وحصد اللقب ورفعه بقامة المنتصر العظيم .

بث مباشر مباراة تشيلسي وبالميراس اليوم

ومن المقرر ان تنطلق مباراة تشيلسي وبالميراس اليوم في نهائي كاس العالم للأندية في هذا التوقيت حسب كل دولة ، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي ، وسيلعبان على ملعب محمد بن زايد وعن التشكيلة فهي على النحو التالي:

لايف مباراة تشيلسي وبالميراس بث مباشر

وبحسب وسائل إعلام عربية وغربية فإن تشكيلة تشلسي في نهائي كاس العالم للأندية قد تضم التالي: توماس توخيل، المدير الفني، ففي حراسة المرمي: كيبا، وفي خط الدفاع: كريستنسن – سيلفا – روديجر – أزبيليكويتا، وفي خط الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ألونسو ، وفي خط الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتز.

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بالمقابل من المتوقع ان تكون تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي امام تشيلسي في المباراة النهائية ، على النحو التالي: حراسة المرمى: بيريرا دا سيلفا. وفي خط الدفاع: خواكين بيكيريز- لوان- جوستافو جوميز- روشا وفي خط الوسط: زي رفاييل- دانيلو- جوستافو سكاربا وفي خط الهجوم: رفائيل فيجا- دودو- رونييليتون دا سيلفامتوفر مشاهدة تشيلسي وبالميراس بث مباشر .

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القناة : أبو ظبي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500 .............. القمر :نايل سات .. التردد: هو 11013 .. الاستقطاب: الافقي، معد الترميز : 27500 ,, تصحيح الخطأ الخاص بالقناة 2/3.