هل بدأ العرب بسحب رعاياهم من أوكرانيا إثرَ تصعيد التوترات مع روسيا.. ؟

دعت دولة الكويت، اليوم السبت، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان لها، مواطنيها الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

وأكدت الوزراة، تقليص عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة، داعيةً الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى "المغادرة حفاظا على سلامتهم"،والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

وبذلك فإن الكويت تعتبر الدولة العربية الأولى، التي تدعو رعاياها إلى مغادرة أكورانيا، في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا، وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

فيما أكدت روسيا، ونفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، وأن خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، يأتي تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى، وفق "Rt ".

