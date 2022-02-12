بحرية الاحتلال تطلق النار على صيادين في بحر رفح

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، الرصاص الحي تُجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم في صيد الأسماك في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت لجان الصيادين بغزة، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة على بُعد 3 ميل غرب ميناء رفح، مشيرةً إلى أن الصيادين اضطروا إلى الانسحاب نحو الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

يُشار إلى أن زوارق الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق صيادي قطاع غزة أثناء ممارسة مهنة الصيد، وقد يسفر أحيانًا عن ارتقاء شهداء وجرحى وإعطاب ومصادرة مركباتهم.