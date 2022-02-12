الاحتلال يقمع تظاهرة منددة باعتداءات المستوطنين المستمرة بحق رعاة الأغنام بالضفة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تظاهرة منددة باعتداءات المستوطنين المستمرة بحق رعاة الأغنام، في يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن "قوات الاحتلال،أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين، ولجان الحماية والصمود، ومتضامنين أجانب، شاركوا في الوقفة ".

وأتت هذه التظاهرة في ظل تواصل الهجمة المسعورة التي يمارسها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بحق رعاة الأغنام في المناطق النائية منذ زمن ، في محاولة لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم؛ لصالح التوسع الاستيطاني.