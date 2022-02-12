دعاء اليوم السادس من رمضان 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية يمكنك عزيزي المتابع أن تدعو بها الله في شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره المسلم بفارغ الصبر للتقرب والتضرع إلى الله عز وجل، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث بشكل كبير عن دعاء اليوم السادس عبر محركات البحث جوجل وغيرها، كما يبحث الكثير من المسلمين عن هذا الدعاء ويحرصونى على قراءة الدعاء لنيل ثواب الله عز وجل والتقرب منه.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022-1443هـ

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022-1443هـ

ولدعاء يوم رمضان ثواب كبير وهو: "مَنْ دَعَا بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ طُولُ كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ ذِرَاعٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ لَهَا أَلْفُ ذُؤَابَةٍ يَحْمِلُ كُلَّ ذُؤَابَةٍ سَبْعُونَ خَادِماً".