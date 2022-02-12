أعراض قد تدل على إصابتك بجرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة هي أحد أنواع البكتيريا التي يمكن أن تدخل جسمك وتعيش في جهازك الهضمي، وبعد سنوات عديدة، يمكن أن تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

وبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تؤدي الإصابة بجرثومة المعدة إلى الإصابة بسرطان المعدة، وجرثومة المعدة من الأمراض الشائعة؛ فحوالي ثلثي سكان العالم يعانون من وجود جرثومة المعدة في أجسامهم، وبالنسبة لمعظم الناس، لا تظهر أية أعراض نتيجة الإصابة بها، ولعقود من الزمان.

واعتقد الأطباء أن الناس يعانون من القرحة بسبب الإجهاد أو الأطعمة الغنية بالتوابل أو التدخين أو غير ذلك من عادات نمط الحياة، ولكن عندما اكتشف العلماء بكتيريا الملوية البوابية H. pylori في عام 1982، وجدوا أن الجراثيم هي سبب معظم قروح المعدة؛ فبعد دخول الملوية البوابية إلى جسمك، تهاجم بطانة المعدة، والتي تحميك عادةً من الحمض الذي يستخدمه جسمك لهضم الطعام، وبمجرد أن تسبب البكتيريا ضرراً كافياً، يمكن أن يخترق الحمض البطانة؛ مما قد يؤدي إلى القرحة، وفي السطور التالية، نستعرض معاً أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل.

إذا كنت تعانين من القرحة الناتجة عن جرثومة المعدة؛ فقد تشعرين بألم خفيف أو حارق في بطنك، قد يأتي ويذهب، ولكن من المحتمل أن تشعري به أكثر عندما تكون معدتك فارغة، مثل الفترة بين الوجبات أو في منتصف الليل، ويمكن أن يستمر لبضع دقائق أو لساعات، ولكن قد تشعرين بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة، تشمل العلامات الأخرى للقرحة ما يلي:

الانتفاخ.

التجشؤ.

عدم الشعور بالجوع.

الغثيان والقيء.

فقدان الوزن بدون سبب واضح.

أعراض جرثومة المعدة، أكثر خطورة

يمكن أن تسبب القرحة نزيفاً في معدتك أو أمعائك؛ مما قد يشكل خطورة على صحتك، ويجب أن تحصلي على المساعدة الطبية فوراً، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض الآتية:

براز دموي أو أحمر غامق أو أسود.

صعوبة في التنفس.

دوار أو إغماء.

الشعور بالتعب الشديد بدون سبب واضح.

شحوب لون البشرة.

قيء به دم أو يشبه القهوة المطحونة.

آلام شديدة وحادّة في المعدة.