بالفيديو زاحفة ضخمة تقتحم متجراً تجارياً وتسبب الرعب بين الزبائن

حالة من الرعب عاشها الزبائن داخل بقالة شهيرة في تايلاند بعد اقتحام سحلية ضخمة المتجر، إذ بدأت في تسلق الرفوف والإطاحة بالمنتجات، وقد بدا الرعب جليًا على امرأة وقفت فوق كرسي خوفا منها.

وتسبب وجود السحلية الضخمة في مكان عام بـ تايلاند بحيرة ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، فقد كانت السحلية تنفض لسانها وتهاجم الزبائن داخل متجر.

ونال مقطع الفيديو آلاف المشاهدات على "اليوتيوب، إذ جمع حتى الآن أكثر من 14000 مشاهدة.

وتظهر امرأة في الفيديو تقف على كرسي وتصرخ خوفاً بعد أن شاهدت السحلية على الأرض، فيما وقفت السحلية تخيف الزبائن.

وبعد ثوانٍ قليلة، ظهر رجل يحاول إبعاد السحلية عن المرأة، لكنه أيضًا كان يخشى الاقتراب جدًا، إذ ركضت السحلية بسرعة على الأرض.

وحاول الرجل توجيه السحلية بعيدًا عن المطعم، حتى أنه استخدم حذاءه لتخويفها، لكنها لم تتحرك فواصلت المرأة الصراخ بصوت عالٍ.

وفي النهاية، حرك الرجل السحلية بعيدًا عن المرأة بتثبيتها على عصا طويلة، وبدت المرأة وكأنها تمسح دموعها، وهدأت أخيرًا وأخذت تضحك من الارتياح.