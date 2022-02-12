زوجان يعذبان طفلهما لخمس سنوات بأفعال تتنافى مع القيم الإنسانية!

أجبر زوجان طفلهما على القيام بأفعال تتنافى مع الطبيعة البشرية، وتم القبض على الزوجين بعد إجبار ابنهما بالتبني على العيش في صندوق لخمس سنوات، مع دلو للتبول فيه.

وكشفت الشرطة أن الزوجين "تريسي" و"تيموثي فيريتر" أساءا معاملة الطفل البالغ من العمر 13 عامًا، وأبقياه داخل الصندوق الموجود في مرآبهما منذ أن تبنياه في عام 2017، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال الصبي للشرطة: إنه ضرب بالحائط من رأسه وتعرض للضرب بحزام وحبل القفز، وقد تعرض الطفل لكل هذه القسوة في التعامل في مكان الإقامة في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق الشرطة، قام الزوجان بتركيب كاميرا تجسس داخل الصندوق وركبا القفل القوي ومفتاح الإضاءة خارج الصندوق، وتم وضعه في الحبس مع مرتبة ودلو فقط، ولم يُسمح له بالذهاب إلى المدرسة قبل أن يعود إلى المنزل ويُحبس مرة أخرى.

وتم القبض على آل فيريترس عندما عثرت الشرطة على الصندوق خلال زيارة لمنزلهما بعد بلاغ عن شخص مفقود قدمته تريسي في 28 يناير، وعلم رجال الشرطة بظروف معيشته المزعومة بعد أن قابلوا الطفل البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان قد هرب أثناء وجوده في المدرسة.

وتوسل الطفل للشرطة باعتقاله، قائلا إنه: "يفضل أن يكون في السجن بدلا من العودة إلى المنزل"، كما أشار محامي الدفاع عن الزوجين إلى أن الصبي يعاني من اضطراب التعلق التفاعلي، وهو عندما يكون الأطفال غير قادرين على تكوين رابطة عاطفية مع أولياء أمورهم.