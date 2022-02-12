وزارة الداخلية تعلن عن كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غداً الأحد 13 فبراير 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/8) هنا ، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/7) هنا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت الداخلية، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.