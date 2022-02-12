تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك، تكتظ محركات البحث في هذه الأيام بالبحث عن رابط المنحة القطرية الذي يفعله الاستعلام الحكومي في قطاع غزة، لأن هذه الأيام هي الموعد لصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في القطاع، إذ يستفيد ما يقارب من 100 ألف شخص غزي من منحة قطر التي تصرف منذ منتصف عام 2018، يمكن أن يزيد العدد أو ينقص، وفق ما ترتئيه الجهات ذات الصلة،

وينتظر الآلاف من قطاع غزة على أحر من الجمر، وصول رسالة مم الأمم المتحدة عبر أجهزتهم الخيلوية، كما ينتظرون تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك، للذين لم تصل الرسال إلى موبايلاتهم، فهم يعولون عليها في شراء أدنى مستلزمات أسرهم، وخاصة الذين لا دخل لهم سواها، وهو ما تنشره وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لمتابعيها في قطاع غزة.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. افحص اسمك

ويُعاني أهالي قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من 15 عاما، تسبب بدمار كبير في المنشآت الاقتصادية، بفعل منع ادخال المواد الخام، ومئات السلع بدعوى ازدواجية الاستخدام، كما تمنع تصدير المنتجات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة، والأسواق الخارجية، بهدف تضييق الخناق على أهالي القطاع وشل الاقتصاد الفلسطيني، وتكبيد التجار وأصحاب المصانع خسائر فادحة.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

ومن المتوقع أن ترسل الأمم المتحدة رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، خلال الأسبوع الجاري، بعد أن صرحت مصادر مطلعة بأن الصرف سيكون من 15- 17 الشهري الجاري.

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