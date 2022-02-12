كورة لايف .. بث مباشر الأهلي والهلال اليوم السبت 12-2-2022 على SSC || يلا شوت مشاهدة الهلال أمام الأهلي في كأس العالم الأندية (0-0)

بث مباشر الأهلي والهلال على موقع يلا شوت اليوم السبت الموافق 12-2-2022 والتي تأتي ضمن جولات المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022 حيث بدأت الجماهير المصرية والسعودية لمشاهدة هذه المباراة الحاسمة والقوية والتي يتنافس فيها اشرس الفرق العربية ، وقبل بدأ مباراة الهلال ضد الأهلي سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم ايضًا التشكيلة المتوقعة للفريقين ، علما أنه في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت فلسطين ستنطلق المباراة النهائية التي تجمع تشلسي وبالميراس في أبو ظبي ، وتأتي هذه المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيبة وجميلة .

وفي هذه السطور ، نتناول معكم تقديم بث مباشر الأهلي ضد الهلال اليوم السبت ، حيث سيتمكن كافة المتابعين بمختلف انحاء دول العالم وسائر الدول العربية من مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي التي يتنافسان فيها في تقديم أروع المهارات الكروية من اجل تحقيق الانتصار لتحديد المركز الثالث والرابع ، وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

بث مباشر الأهلي والهلال

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في كأس العالم للأندية لتحديد المركز الثالث والرابع وهو في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جمهورية مصر العربية والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت الامارات ، كما سيلعب الفريقين في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة ، فيما سيعلق على المباراة مشاري القرني .

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مشاهدة مباراة الهلال والأهلي

ومن المتوقع ان تكون تشكيلة فريق الهلال السعودي أما الأهلي ، وهو يضم التشكيلة ، إذ في حراسة المرمي عبد الله المعيوف ، وفي خط الدفاع محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني ، وفي خط الوسط سالم الدوسري - محمد كنو - جوستافو كويلار - ماثيوس بيريرا، وفي خط الهجوم أوديون إيجالو - موسى ماريجا.





الان بث مباشر الهلال والأهلي

بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق الأهلي ضد الهلال وهو على النحو التالي: في حراسة المرمي علي لطفي ، وفي خط الدفاع على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، حمدي فتحي، محمد هاني ، وفي خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، وفي خط الهجوم أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات.

شاهد مباراة الأهلي والهلال بث مباشر

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مباشر الاهلي والهلال

وستنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في العديد من الدول العربية في هذه الأوقات :

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 03:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة 02:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 03:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة 03:00 مساءاً بتوقيت السودان .

كورة لايف بث مباشر الهلال والاهلي

وفي نهاية المقالة ، حول بث مباشر مباراة الهلال والأهلي ، فإن فريق الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب قائمة الدوري السعودي برصيد 31 نقطة حققهم خلال منافسة مسابقة الدوري السعودي فقد حقق خلال جولات الدوري السعودي الفوز في 8 . لذا يسعى الفريق السعودي إلى التفوق والانتصار في المباريات المقبلة وصولا للصدارة الدوري السعودي .